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Бессмысленные армянские хождения ...

Бессмысленные армянские хождения ...

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Хотел добавить – по крестным мукам, но пока воздержусь. Сначала толику вводной информации: в Армении третью неделю идут протесты против делимитации границ с Азербайджаном, лидером уличной оппозиции выступает популярный архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, выдвинутый на передовую акций гражданского неповиновения 12 мая.

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