Отец Ивана Урганта прокомментировал возвращение сына на ТВ

Артист отметил, что шоумен ему об этом ничего не рассказывал Телеведущий и актер Андрей Ургант, отец известного шоумена Ивана Урганта, прокомментировал слухи о возможном возвращении сына на российское телевидение.
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