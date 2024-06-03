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Крымское информационное агентство

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Свыше трёх тысяч крымских подростков будут работать этим летом

Свыше трёх тысяч крымских подростков будут работать этим летом

В Республике Крым дан старт сезона для трудовых отрядов подростков. Эти отряды объединяют школьников и обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений до 18 лет, желающих поработать в каникулярный период, в свободное от учебы время.

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