Свыше трёх тысяч крымских подростков будут работать этим летом

В Республике Крым дан старт сезона для трудовых отрядов подростков. Эти отряды объединяют школьников и обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений до 18 лет, желающих поработать в каникулярный период, в свободное от учебы время.
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