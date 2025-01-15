Пожар из-за гирлянды: дом сгорел, пока хозяин отъехал по делам

Владельцы оставили её подключенной к электрической сети на ёлке, когда уехали по делам. Сосед, заметив пламя, смог оперативно его потушить с помощью воды из шланга, сообщает тг-канал Типичный Апшеронск Не забывайте о безопасности и отключайте гирлянды, когда уходите из дома.
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