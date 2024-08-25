Зачем обычный унитаз использовали вместо авиабомбы во время войны во Вьетнаме

Во время войны во Вьетнаме американцы использовали обычный унитаз вместо авиабомбы. С трудом верится, но это правда: американцы использовали обычный белый блестящий унитаз, как авиабомбу во время войны во Вьетнаме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии