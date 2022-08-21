Начало нового сезона: юниоры Тутберидзе и Плющенко представили новые программы

В Москве стартовали юниорские контрольные прокаты сезона-2022/23. В дневной сессии на лед вышли юноши — особое внимание специалистов было приковано к ученику Этери Тутберидзе Арсению Федотову и фигуристу Евгения Плющенко Кириллу Сарновскому.