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Начало нового сезона: юниоры Тутберидзе и Плющенко представили новые программы

Начало нового сезона: юниоры Тутберидзе и Плющенко представили новые программы

В Москве стартовали юниорские контрольные прокаты сезона-2022/23. В дневной сессии на лед вышли юноши — особое внимание специалистов было приковано к ученику Этери Тутберидзе Арсению Федотову и фигуристу Евгения Плющенко Кириллу Сарновскому.

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