Сектор Газа привлекает туристов после прекращения огня

Прекращение огня в секторе Газа привлекло туристов на Святую землю. Всего через день после заключения перемирия между Израилем и ХАМАС в регион начали приезжать туристы, жаждущие увидеть руины, оставшиеся после израильских бомбардировок.
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