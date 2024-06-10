Сцена «Алых парусов-2024» станет самой технически оснащенной за последние годы

Завершился основной этап проектирования сцены «Алых парусов – 2024». За счет множества технических средств, подъемных устройств, платформ и подвесных механизмов она станет самой технически оснащенной за последние годы.
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