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Царьград

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Удар авиации по русскому флоту. ГУР заявило о поражении ведущих носителей "Калибров". ПВО игнорировала А-22 1500 км - дальше "Томагавки?"

Украинская армия нанесла странный удар по флотилии в Каспийске: два самолёта А-22, переделанные под дроны-камикадзе, пролетели незамеченными 1500 км и попытались врезаться в особые суда.

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