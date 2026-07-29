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РИА: Минпросвещения обновит программы пяти предметов в 10–11-х классах

РИА: Минпросвещения обновит программы пяти предметов в 10–11-х классах

Ученики 10–11-х классов с 1 сентября 2027 года будут изучать физику, химию, биологию, математику и информатику по обновленным практико-ориентированным программам, учитывающим современные достижения науки и техники.

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