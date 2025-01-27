Фадей Нагачевский: "Доверие появится, когда политики начнут договариваться" 

В Молдове доверие к системе власти появится тогда, когда политики начнут понимать, что пора договариваться, власть с оппозицией смогут находить широкий консенсус по самым важным реформам и посылать позитивные посылы людям по поводу той или другой системы.
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