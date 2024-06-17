Столтенберг: НАТО не собирается наращивать количество ядерного оружия

Об этом он заявил Джо Байдену НАТО не планирует наращивать количество ядерного оружия, речь идет о модернизации и замене потенциала, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг после встречи в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.
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