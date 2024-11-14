Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Боец рассказал, как ВС РФ методом «цветка» заставляют отступать ВСУ

Боец рассказал, как ВС РФ методом «цветка» заставляют отступать ВСУ

Штурмовик 30-й гвардейской мотострелковой бригады Сергей Литвинец рассказал корреспонденту «Звезды» Игорю Лапику об использовании метода «цветка» нашими военнослужащими в зоне спецоперации, в частности при взятии Селидово и его окрестностей.

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