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Аргументы недели

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За ночь ВС РФ уничтожили 131 украинский БПЛА над 9 регионами России и Чёрным морем

За ночь ВС РФ уничтожили 131 украинский БПЛА над 9 регионами России и Чёрным морем

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 2 августа до 7:00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

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