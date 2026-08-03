За ночь ВС РФ уничтожили 131 украинский БПЛА над 9 регионами России и Чёрным морем

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 2 августа до 7:00 мск 3 августа, дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.