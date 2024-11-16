Когда в 2017 Эпштейн давал показания по «русскому делу» Трампа, CNN сообщил: «В одном из интервью CNN в июле 2016 года Эпштейн утверждал, что Россия не вторгалась в Крым, сказав: «Прежде всего— Россия не захватывала Крым.