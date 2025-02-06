От подписчика ✍️ Жительница города Новоаннинского обратилась к мэрии с просьбой решить важный вопрос по устройству тротуара: "В связи с неожиданным снегопадом,вчера наблюдала такую картину: на пер.
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От подписчика ✍️ Жительница города Новоаннинского обратилась к мэрии с просьбой решить важный вопрос по устройству тротуара: "В связи с неожиданным снегопадом,вчера наблюдала такую картину: на пер.