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Массовый налёт дронов на границу России: 36 БПЛА атаковали три региона

Массовый налёт дронов на границу России: 36 БПЛА атаковали три региона

В Минобороны России сообщили о массовом налёте дронов на границу нашей страны. По информации ведомства, 36 украинских БПЛА атаковали три региона.

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