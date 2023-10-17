Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Декупаж для начинающих: осваиваем технику эффектного декорирования

Декупаж для начинающих: осваиваем технику эффектного декорирования

Сегодня это модное направление украшения предметов изображениями и аппликациями набирает популярность.

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