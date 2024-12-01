Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Читатели французского издания Figaro отреагировали на интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она заявила, что украинский конфликт "закалил ее мужа".
Жене Зеленского задали неприятный вопрос
Комментарии
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Ф
Фил
Семейка тупорылых.
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12 час.
Серж Южанин
Да нет! Они не тупорылые! Они национально хитро)|(опые!!!
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10 час.
Часовщик
Вы не понимаете,какое это счастье, сидеть в холодной квартире.Без света воды,и без каких либо перспектив на будующее.
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6 час.
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