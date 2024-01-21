"Ненавижу!": Кружевные трусики сменили на "броники". И были преданы своими же

Вот они какие ...и не надо их жалеть...

ИМ

Ильдус Мамлеев

Чем больше утилизируем и за двухсотим, идейных и мотивированных [мужчин, женщин - без разницы], тем лучше. Взял оружие в руки стреляешь в нашу сторону, значит враг, подлежит уничтожению. Потом нам проще будет порядок на этой территории наводить, только и всего.