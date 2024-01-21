Украинских женщин сначала бросили на фронт, а теперь бросают там же – умирать.Не секрет, что на Украине начинается повальная мобилизация женщин в ряды ВСУ.
"Ненавижу!": Кружевные трусики сменили на "броники". И были преданы своими же
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Бандеровки отличаются кровожадностью. У них нет права на жизнь!
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12 час.
Юрий анин
Вот они какие ...и не надо их жалеть...
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10 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Чем больше утилизируем и за двухсотим, идейных и мотивированных [мужчин, женщин - без разницы], тем лучше. Взял оружие в руки стреляешь в нашу сторону, значит враг, подлежит уничтожению. Потом нам проще будет порядок на этой территории наводить, только и всего.
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9 час.
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