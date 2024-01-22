Пушилин: ВС РФ продвигаются в направлении Курахова, откуда велся обстрел Донецка

Российские войска продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе Донецкой народной республики (ДНР), именно оттуда военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Донецк в воскресенье, 21 января.
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