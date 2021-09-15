"Тайная жена" Олега Винника поразила сходством с Мэрилин Монро: "Красавица моя"

Посоревноваться популярностью с Олегом Винником может его бэк-вокалистка Таюне (Таисия Сватко), с которой ему приписывают отношения 48-летний Олег Анатольевич, как известно, тщательно скрывает свою личную жизнь, поддерживая статус "ловеласа".