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"Тайная жена" Олега Винника поразила сходством с Мэрилин Монро: "Красавица моя"

"Тайная жена" Олега Винника поразила сходством с Мэрилин Монро: "Красавица моя"

Посоревноваться популярностью с Олегом Винником может его бэк-вокалистка Таюне (Таисия Сватко), с которой ему приписывают отношения 48-летний Олег Анатольевич, как известно, тщательно скрывает свою личную жизнь, поддерживая статус "ловеласа".

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