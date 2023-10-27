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Туроператоры назвали страны, куда можно отправиться на Новый год помимо ОАЭ

Туроператоры назвали страны, куда можно отправиться на Новый год помимо ОАЭ

РИА Новости опубликовали материл Марии Селивановой о том, где можно отдохнуть за границейВ число самых востребованных туристических направлений, как признают туроператоры, входят Объединённые Арабские Эмираты.

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