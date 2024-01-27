Циклон трех океанов атаковал Россию: буря охватит запад и восток страны Елена ГалицкаяМощный погодный фронт, вызванный атакой циклонов из Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов, наносит удар по России.
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