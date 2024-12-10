Израиль наносит сотни ударов, уничтожая оборонный потенциал Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Израиль продолжает наносить удары по территории Сирии, уничтожая её оборонный потенциал Сирии. За последние сутки ВВС Израиля совершили сотни атак на объекты в разных регионах Сирии с целью уничтожения авиации, складов ракет, боеприпасов, систем обороны, оружейных заводов, самолетов и танков, принадлежащих сирийской армии.