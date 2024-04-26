Черниговский: Запрет продажи алкоголя на майские праздники грозит ростом числа отравлений «паленкой»

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя на майские праздники. Предполагается, что такая мера позволит снизить число нетрезвых водителей с 1 по 10 мая и улучшит криминогенную обстановку в стране на время длинных выходных.
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