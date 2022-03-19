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Рамос намерен остаться в «ПСЖ». Он понимает, что пока не оправдывает ожиданий

Защитник Серхио Рамос не собирается уходить из «ПСЖ». Испанец присоединился к парижскому клубу прошлым летом, покинув «Реал» по истечении срока контракта.

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