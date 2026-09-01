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ИА Регнум

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Студентов военных кафедр и курсантов впервые отправили на стажировку в окопы ВСУ

Подтверждены первые случаи участия в боевых действиях студентов военных кафедр и курсантов, прибывших в боевые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на стажировку.

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