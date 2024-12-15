На Западе глава киевского режима стал предметом язвительных насмешек и издевательств Мираж восторгов вокруг Зеленского на Западе явно рассеялся.
Зеленский: деконструкция имиджа
Комментарии
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Елена Шарапова
Просто мпазь
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8 час.
HB
Halszka Brzozowska
Истина как масло, она всегда выходит на поверхность и показывает все, что нужно увидеть...💓💓
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5 час.
Вик Норд
Вы забыли как по русски пишется Петрушка?Это такой аналог Гиньоля.Да и имя собственное по правилам нужно сделать заглавным.А ещё,он имеет два горба,спереди,и сзади,вместе с непременным атрибутом,дубинкой,которой лупит неугодных...
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5 час.
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