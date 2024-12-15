Зеленский: деконструкция имиджа

Истина как масло, она всегда выходит на поверхность и показывает все, что нужно увидеть...💓💓

Вик Норд

Вы забыли как по русски пишется Петрушка?Это такой аналог Гиньоля.Да и имя собственное по правилам нужно сделать заглавным.А ещё,он имеет два горба,спереди,и сзади,вместе с непременным атрибутом,дубинкой,которой лупит неугодных...