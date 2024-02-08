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Китай

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Руководители Китая поздравили товарищей-ветеранов с праздником Весны

Пекин, 7 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и другие партийные и государственные руководители посетили или поручили должностным лицам соответствующих ведомств навестить товарищей-ветеранов и передать им поздравления в преддверии праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/.

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