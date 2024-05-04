Театр абсурда
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Театр абсурда

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Постпредство России ответило на требование ЕС по передаче во временное управление активов европейских компаний

Постпредство России ответило на требование ЕС по передаче во временное управление активов европейских компаний

Постпредство России при ЕС ответило на требования Брюсселя по передаче во временное управление активов европейских компаний, назвав дезинформацией позицию оппонентов.

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