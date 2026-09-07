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Shot: Сигал распродал всю недвижимость в США после оформления паспорта России

Актер Стивен Сигал продал все принадлежавшие ему объекты недвижимости в США. На распродажу американских активов звезды боевиков 1990-х ушло около 10 лет, сообщил телеграм-канал Shot .

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