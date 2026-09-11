Застрявшее у берегов Владивостока судно попробуют снять с мели

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Теплоход "Русский Восток", который сорвало с якоря в Амурском заливе Приморского края и выбросило на мель у побережья Владивостока, попытаются снова вывести в акваторию днем в пятницу.
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