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ТАСС

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Застрявшее у берегов Владивостока судно попробуют снять с мели

Застрявшее у берегов Владивостока судно попробуют снять с мели

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Теплоход "Русский Восток", который сорвало с якоря в Амурском заливе Приморского края и выбросило на мель у побережья Владивостока, попытаются снова вывести в акваторию днем в пятницу.

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