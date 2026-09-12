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От 100 ролей в СССР до уборщика в США: трагическая и светлая судьба актера Виктора Ильичева

От 100 ролей в СССР до уборщика в США: трагическая и светлая судьба актера Виктора Ильичева

Его лицо знали миллионы советских зрителей: Федька Бык из «Зеленого фургона», Фабьо из «Собаки на сене», Макар из «Гения».

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