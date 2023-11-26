Российская ПВО сбила за сутки два истребителя Су-27 и один МиГ-29 Воздушных сил ВСУ - Минобороны

Очередные сутки спецоперации значительных изменений в ситуацию на линии боевого соприкосновения не внесли, кроме Авдеевского направления, где российским войскам удалось взять под контроль всю территорию промзоны со стороны станции Ясиноватая-2 впервые с 2014 года.