С начала года в дорожных авариях в Мангистау погибли 42 человека

Об этом было сказано во время профилактической акции, направленной на пропаганду соблюдения правил дорожного движения, которую организовал Мангистауский областной филиал национальной компании «КазАвтоЖол».
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