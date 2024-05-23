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С начала года в дорожных авариях в Мангистау погибли 42 человека

С начала года в дорожных авариях в Мангистау погибли 42 человека

Об этом было сказано во время профилактической акции, направленной на пропаганду соблюдения правил дорожного движения, которую организовал Мангистауский областной филиал национальной компании «КазАвтоЖол».

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