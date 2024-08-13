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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайл Филиповски заработает в «Юте» 12 млн долларов за 4 года

По информации инсайдера ESPN Бобби Маркса, тяжелый форвард (20 лет, 213 см) получит 12 миллионов долларов за 4 года.

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