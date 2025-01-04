МИД Ирана: Тегеран готов вступить в переговоры по ядерной доктрине с Западом

Global Look Press/Middle East Images/ABACA Иранское руководство готово незамедлительно начать переговоры по поводу ядерной доктрины Тегерана с государствами Запада, в случае если за счет этого удастся заключить новое соглашение.
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