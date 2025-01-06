Bloomberg: Италия может заплатить €1,5 млрд за шифровальные технологии от SpaceX

Италия может заплатить €1,5 млрд за шифровальные технологии от SpaceX. Об этом пишет Bloomberg. Речь идет о приобретении технологий "высокоуровневого шифрования для услуг связи и интернета, используемых правительством", а также развертывания "спутниковых услуг прямой связи" с сотовой связью в Италии для использования в чрезвычайных ситуациях, в том числе а случае террористических атак.