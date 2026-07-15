В Британии введут ограничения на использование соцсетей подростками

Ограничения на использование социальных сетей для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет в ночное время планируют ввести в Великобритании, заявили представители Министерства по науке, инновациям и технологиям Соединенного Королевства, 15 июля сообщает пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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