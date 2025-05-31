НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

All_Events

1 подписчик

Михаил Шуфутинский выступит в Санкт-Петербурге на сцене «Лахта Холла»

Михаил Шуфутинский выступит в Санкт-Петербурге на сцене «Лахта Холла»

Уже этой осенью Санкт-Петербург вновь соберётся спеть вместе с Михаилом Шуфутинским его легендарное «3 сентября», хоть и немного позже календарной даты из известной песни — концерт пройдёт 3 октября 2025 года на сцене «Лахта Холла».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх