Михаил Шуфутинский выступит в Санкт-Петербурге на сцене «Лахта Холла»

Уже этой осенью Санкт-Петербург вновь соберётся спеть вместе с Михаилом Шуфутинским его легендарное «3 сентября», хоть и немного позже календарной даты из известной песни — концерт пройдёт 3 октября 2025 года на сцене «Лахта Холла».