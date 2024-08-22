Возможному "политеховскому маньяку" Виталию Манишину могут вынести приговор осенью

Представители потерпевшей стороны рассказали, что Манишин ведет себя надменно и извинений не приносил Приговор возможному "политеховскому маньяку" Виталию Манишину, обвиняемому в убийстве 11 девушек и женщин, могут огласить уже этой осенью, сообщают "Вести.