Возможному "политеховскому маньяку" Виталию Манишину могут вынести приговор осенью

Представители потерпевшей стороны рассказали, что Манишин ведет себя надменно и извинений не приносил Приговор возможному "политеховскому маньяку" Виталию Манишину, обвиняемому в убийстве 11 девушек и женщин, могут огласить уже этой осенью, сообщают "Вести.
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