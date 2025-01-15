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Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США, остальным там делать нечего

Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США, остальным там делать нечего

Переговоры по Украине должны вестись исключительно между США и Россией, Евросоюзу или Великобритании там делать совершенно нечего.

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Комментарии
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реванш
Слова сказаны то ПРАВИЛЬНЫЕ!! Только какие действия В ИТОГЕ последуют? Терзают, лично меня, смутные сомнения. Ну ладно поживем -увидим. И ещё ОЧЕНЬ больной и серьезный вопрос, КТО ответит за десятки тысячь жизней мирняка? И сотни тысячь жизни наших военных? Или опять будут виноваты назначенные  стрелочники?
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5 час.
Надежда
ВВП нельзя отказываться от встречи с ДТ, потому как его тут же обвинят в нежелании прекращения войны! А о чем они в итоге договорятся(или не договорятся) мы узнаем потом. В любом случае, Путин не согласится на невыгодные для России условия. Америка должна уже понять, что время ее доминирования в мире заканчивается и должен, наконец, установиться многополярный мир!
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1 час.
Александр Николаевич
Кто заварил кашу - пусть ее и расхлебывает. Россия предупреждала пиндосов, как минимум ДВАЖДЫ. Остальные табаки и близко вонять не должны!
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11 мин.

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