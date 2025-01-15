Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США, остальным там делать нечего

Слова сказаны то ПРАВИЛЬНЫЕ!! Только какие действия В ИТОГЕ последуют? Терзают, лично меня, смутные сомнения. Ну ладно поживем -увидим. И ещё ОЧЕНЬ больной и серьезный вопрос, КТО ответит за десятки тысячь жизней мирняка? И сотни тысячь жизни наших военных? Или опять будут виноваты назначенные стрелочники?

Надежда

ВВП нельзя отказываться от встречи с ДТ, потому как его тут же обвинят в нежелании прекращения войны! А о чем они в итоге договорятся(или не договорятся) мы узнаем потом. В любом случае, Путин не согласится на невыгодные для России условия. Америка должна уже понять, что время ее доминирования в мире заканчивается и должен, наконец, установиться многополярный мир!