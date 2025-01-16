По Ямалу на внедорожниках. Экспедиция смелых и отважных финишировала в Салехарде

Команда путешественников из разных городов России открыла для себя Ямал во всей его зимней красе. И Салехард, очень сильно впечатливший гостей: «Здесь какая-то особая атмосфера – тёплая, как ни странно, хотя холодно и снег, люди хорошие, город чистый и светлый».