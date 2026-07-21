Невролог Чудинская: рюкзак может спровоцировать компрессию корешков позвоночника

Иногда после долгого ношения рюкзака может начать болеть спина. Основная причина обострений — компрессия корешков (сдавление нервов, выходящих из позвоночника) на фоне усталости мышц и статической нагрузки, рассказала "Газете.
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