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Газета.ру

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Невролог Чудинская: рюкзак может спровоцировать компрессию корешков позвоночника

Невролог Чудинская: рюкзак может спровоцировать компрессию корешков позвоночника

Иногда после долгого ношения рюкзака может начать болеть спина. Основная причина обострений — компрессия корешков (сдавление нервов, выходящих из позвоночника) на фоне усталости мышц и статической нагрузки, рассказала "Газете.

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