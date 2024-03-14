В ЦБ РФ прогнозируют, что средняя ключевая ставка на ближайшие 3 года составит около 10%

Центробанк РФ прогнозирует, что средняя ключевая ставка на следующие три года составит около 10%. Такое заявление было сделано первым замдиректора департамента денежно-кредитной политики финансовой организации Андреем Ганганом в четверг, 14 марта, в ходе коммуникационной сессии Банка России и бизнес-сообщества.
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