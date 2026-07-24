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Контрафронт

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Уругвай: по меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения в результате инцидента со...

Уругвай: по меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения в результате инцидента со стрельбой во время незаконной уличной гонки на Рамбла-де-Монтевидео в Кантерас-дель-Парке Родо в Монтевидео ранним утром по местному времени.

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