Уругвай: по меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения в результате инцидента со стрельбой во время незаконной уличной гонки на Рамбла-де-Монтевидео в Кантерас-дель-Парке Родо в Монтевидео ранним утром по местному времени.