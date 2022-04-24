Дэвид Хэй: «Фьюри нужен еще один бой. Он был бы фаворитом против Джошуа или Усика»

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй прокомментировал победу чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) над Диллианом Уайтом (28-3, 19 КО).

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