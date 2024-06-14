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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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США должны лишиться иллюзии, что они недосягаемы

США должны лишиться иллюзии, что они недосягаемы

В эти дни группа российских военных кораблей дошла до Гаваны. Перед этим они провели в Атлантическом океане учения с применением высокоточного оружия, но власти США говорят, что это их «не беспокоит».

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Комментарии
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Лариса Парфенова
Отличная работа.
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18 час.
Misha Glusch
Никарагуа следующая
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17 час.
Галина Смирнова
В Пентагоне нервотрепка - Путин сделал первый ход! В задний двор зашла подлодка Через задний их проход! :-)
Ответить
11 час.

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