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Мовсисян о Москве: «Превышал скорость так, что друг молился, чтобы полиция остановила – но меня отпускали. Проблем с пробками не было – есть полоса для автобусов! Штрафы были большие»

Экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о том, как превышал скорость на дорогах Москвы. – И Москва, и Краснодар – это кошмарный трафик.

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Комментарии
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Ирина Манацкова
Зря отпускали.
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